Kreml zmienia swoją politykę. "Zastanawiająca reakcja Rosjan"

Oprac.: Michał Blus Ukraina - Rosja

Brak reakcji rosyjskich blogerów wojskowych na ukraiński atak na most Czonharski jest zastanawiający - ocenił Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Może to świadczyć o tym, że Kreml zarządził, by nie relacjonowano pewnych tematów związanych z wojną. Ukraińska armia uderzyła w przeprawę na Krym w sobotę.

Zdjęcie Kreml mógł wpłynąć na rosyjskich "bloggerów", aby nie informowali o ataku na most Czonharski / Google Maps/Telegram/Wołodymyr Saldo / Telegram