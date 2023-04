Think tank przypomina, że o zajęciu obwodu donieckiego jako głównym celu rosyjskich działań na froncie mówił w grudniu ubiegłego roku szef sztabu generalnego Rosji Walerij Gierasimow i przytacza opinie wywiadów brytyjskiego i ukraińskiego, że celu tego nie udało się zrealizować w wyznaczonym przez Kreml terminie do końca marca.

ISW oceniał wcześniej, że rosyjska ofensywa zimowa nie będzie skuteczna ze względu na stałą niezdolność dowództwa do skutecznego zorganizowania takiej kampanii. "Rosyjscy blogerzy wojenni alarmują, że siły ich kraju muszą zakończyć działania ofensywne w Bachmucie i Awdijiwce, aby przygotować się do ukraińskiej kontrofensywy, której spodziewają się między prawosławną Wielkanocą 16 kwietnia a sowieckim Świętem Pracy 9 maja" - zaznaczono w komunikacie.

Ukraina - Rosja

Udany kontratak Ukraińców. Odzyskali pozycje wokół Bachmutu

Ponadto podkreślili swoje rozczarowanie brakiem decydujących starć w zimie. Zauważyli również, że "jeśli Rosja nie będzie mogła zabezpieczyć Bachmutu i Awdijiwki w najbliższych tygodniach", to nie będzie w stanie kontynuować ofensywy na dużą skalę.

Wojna w Ukrainie. Kolejne przetasowania w rosyjskim dowództwie. ISW ocenia

"ISW oceniał również, że Rosji nie wystarczy sił bojowych niezbędnych do przeprowadzenia więcej niż jednej dużej operacji ofensywnej w obwodach donieckim i ługańskim" - piszą amerykańscy analitycy, zaznaczając, że trwające obecnie działania rekrutacyjne w Rosji i na okupowanych terenach Ukrainy mogą wskazywać, że Moskwa przygotowuje się do deficytu rezerw.

"Nasilające się w przestrzeni informacyjnej spekulacje o zmianach w rosyjskim dowództwie wojskowym prawdopodobnie oznaczają, że Rosja wkrótce może dokonać zmian na szczeblu kluczowych dowódców w związku z niepowodzeniem ofensywy zimowej" - ocenia ośrodek analityczny.