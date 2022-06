Kreml: Przygotowujemy się na najgorsze ws. Kaliningradu

Oprac.: Michał Blus Ukraina - Rosja

- Moskwa nie śpieszy się w sprawie tranzytu do Kaliningradu, ale jest zdeterminowana - powiedział Dimitri Pieskow. Rzecznik Kremla w rozmowie z propagandową, rosyjską agencją informacyjną TASS zaznaczył, że to Rosja ma rację w sporze z Litwą. Od 18 czerwca, w wyniku sankcji unijnych, do obwodu nie trafiają niektóre towary.

Zdjęcie Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow / Pool Reuters/Associated Press/ / East News