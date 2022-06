Do nowego okręgu miałyby wejść samozwańcze Doniecka Republika Ludowa (DRL), Ługańska Republika Ludowa (ŁRL), a także okupowane terytoria obwodów chersońskiego i zaporoskiego - ustalił portal.

"Okręg ma pojawić się po przeprowadzeniu na tych terytoriach referendów o dołączeniu do Rosji" - przekazał jeden z informatorów Meduzy.



Powtórka z Krymu

Omawiane są dwie daty przeprowadzenia fasadowych referendów. Pierwsza z nich to połowa lipca, jeśli pozwoli na to sytuacja na froncie, a druga, bardziej realna, to 11 września. W Rosji odbędą się wtedy wybory władz regionalnych, w tym gubernatorów. Według źródeł już trwa poszukiwanie chętnych do pracy w rosyjskiej administracji separatystycznych republik oraz wojskowo-cywilnej administracji ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Rosja chce przekonać do siebie mieszkańców

Meduza podaje, że Kreml poszukuje także specjalistów od marketingu politycznego, którzy mieliby pracować w okupowanych regionach. "Poszukiwane są osoby, które mają doświadczenie pracy z opozycją, mogą działać jakoś niestandardowo, bo zadania w Donbasie nie są łatwe" - powiedział rozmówca portalu.