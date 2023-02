Kraby, Osy i Dziki. Polskie uzbrojenie, które niszczy wojska Putina

Do zwalczania lecących na niskiej wysokości wrogich obiektów armia ukraińska ma do dyspozycji 160 przenośnych przeciwlotniczych systemów rakietowych Piorun. Pioruny to głęboka modernizacja systemów Grom, która miała miejsce w latach 2010-2015. Konflikt na Ukrainie to debiut bojowy polskiego uzbrojenia tego typu. Aktualnie ukraińska armia potwierdziła skuteczność Piorunów w starciu z co najmniej jednym samolotem Su-23 i Su-25 oraz helikopterami Mi-24 i Ka-52. Pioruny są też wykorzystywane do likwidowania rosyjskich dronów.

Polska armia przekazała także przynajmniej 100 pocisków rakietowych powietrze-powietrze R-73, które stanowią element uzbrojenia samolotów bojowych MiG-29 i Su-27, które Ukraińcy mają na swoim wyposażeniu.

Drony

Konflikt na Ukrainie pokazał, jak ważny aspekt współczesnego pola bitwy stanowią drony. W początkowej fazie wojny w przekazie medialnym zalewały nas informacje o sukcesach tureckich Bayraktarów TB2. Okazuje się, że wykorzystanie bojowe było tylko niewielką częścią możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Jeszcze więcej pożytku przyniosły przekazane przez kamery dronów zapisy ruchów rosyjskich wojsk, namierzanie celów i naprowadzanie na nie pocisków artyleryjskich.

Polski przemysł nie produkuje dronów klasy Bayraktarów, jednak nasza rodzima firma WB Electronics od 2016 realizuje na świecie kontrakty, w ramach których dostarcza bezzałogowe pojazdy latające typu mikro-UAV. One także trafiły na Ukrainę. W zależności od użytej głowicy mogą obserwować, śledzić i pomagać w identyfikacji obiektów i ruchów jednostek wroga (FlyEye). W konfiguracji z głowicą bojową pełnią też funkcję amunicji krążącej (Warmate), czyli dronów-kamikadze zdolnych do rażenia siły żywej i lekkiego uzbrojenia sił rosyjskich.

Drony dla żołnierzy walczących na Ukrainie docierają na front także dzięki prywatnym inicjatywom. Biełsat donosił o co najmniej kilkunastu dronach obserwacyjnych dostarczonych do białoruskiego Pułku Kalinowskiego walczącego na Ukrainie. UAV-y zakupiono dzięki zbiórce prowadzonej przez Marcina Strzyżewskiego, youtubera, który od początku wojny komentuje aktualne wydarzenia związane z konfliktem.

Broń ręczna i amunicja

W ramach pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi Polska przekazała też trudną do zliczenia ilość broni ręcznej, amunicji i sprzętu ochronnego. Na Ukrainę trafiły między innymi:

karabinki automatyczne Tantal, AKM i Grot;

karabiny maszynowe UKM-2000;

karabiny wyborowe ZMT WKW 50;

granatniki RGP-40;

ręczne granatniki przeciwpancerne RPG-76 Komar.

Całości pakietu dopełniają miliony sztuk amunicji wszelkich kalibrów i przeznaczenia oraz elementy ochronne umundurowania dla żołnierzy. Polska przekazała między innymi 42 000 sztuk hełmów i bliżej nieokreśloną liczbę kamizelek kuloodpornych.

Samoloty bojowe

W ostatnich tygodniach toczą się dyskusje na temat przekazania Ukrainie lotnictwa bojowego. Choć na ten moment nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje, coraz więcej państw deklaruje gotowość do przekazania samolotów broniącym się siłom ukraińskim. 17 lutego o możliwości przekazania polskich MiG-ów mówił prezydent Andrzej Duda. W podobnym tonie wypowiadają się władze Słowacji.

Zdjęcie MiG-29 z biało-czerwoną szachownicą lotniczą Sił Powietrznych RP / East News

Już w styczniu pojawiały się plotki o chęci niektórych państw do przekazania Ukrainie samolotów F-16. Ostatecznie premier Holandii Mark Rutte stwierdził, że to na razie "zbyt duży krok", jednak sytuacja jest dynamiczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski nieustannie przypomina o potrzebie przekazania Ukrainie samolotów szturmowych i prosi o wszelką możliwą pomoc.

Wielu komentatorów twierdzi, że dostawy tego rodzaju uzbrojenia to kwestia czasu. Przypominają, że jeszcze kilka tygodni przed decyzją o przekazaniu czołgów wiele państw zarzekało się, że nie dostarczy na Ukrainę broni pancernej. W przypadku lotnictwa może być podobnie, a w praktyce radzieckie samoloty z byłych krajów bloku wschodniego trafiały już na front, tyle że w kawałkach pod przykrywką "części lotniczych".

Zapewne wiele elementów konstrukcji statków powietrznych trafiło na Ukrainę z baz lotniczych w Polsce. Te także można zaliczyć do szeroko rozumianej pomocy trafiającej na wschód do naszego sąsiada. Przez polskie lotniska, drogi i linie kolejowe nieustannie płynie strumień uzbrojenia ze wszystkich stron świata. Wysyłają ją państwa i ludzie, którzy wspierają Ukrainę w walce o niepodległość.

