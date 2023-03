Ron DeSantis oburzył Ukrainę. Republikanie podzieleni

CNN zauważa, że wypowiedź DeSantisa ma wiele wspólnego z ostatnią opinią Donalda Trumpa , który formalnie ubiega się o wygraną w republikańskich prawyborach. Trump, pytany o to, czy amerykańska pomoc dla Ukrainy jest niezbędna dla interesów USA, stwierdził, że "nie, jest ona potrzebna Europie, a nie Waszyngtonowi".

Stacja podkreśla, że komentarze Rona DeSantisa Donalda Trumpa mogą wskazywać, że po ewentualnej wygranej republikanów w wyborach prezydenckich, Ukraina mogłaby nie otrzymać dalszego wsparcia ze strony Kongresu i Białego Domu. Nie jest to jednak tak oczywiste.

Wypowiedź gubernatora Florydy została skrytykowana przez część republikańskich polityków, w tym byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a , który w Senacie apelował o dalsze wspieranie Ukrainy.

- To nie jest konflikt terytorialny, to wojna agresywna. Powiedzieć, że to nie ma znaczenia, to powiedzieć, że zbrodnie wojenne nie mają znaczenia - stwierdził z kolei senator Lindsey Graham z Karoliny Południowej.