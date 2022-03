Koniec spekulacji. Biden nie poleci na Ukrainę

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Zbliża się podróż prezydenta USA Joe Bidena do Europy. Jeszcze kilka dni temu pojawiały się domysły, co do przebiegu wizyty amerykańskiego przywódcy. Wiadomo jednak, że nie poleci on na Ukrainę. Informację przekazała rzeczniczka Białego Domu.

Zdjęcie Joe Biden / PAP/EPA/Michael Reynolds / PAP/EPA