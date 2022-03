Kongres pod hasłem "Bezpieczna Polska" rozpocznie się w sobotę o godz. 11 w Warszawie i potrwa około 1,5 godziny. Zaplanowano wystąpienia m.in. polityków PO: wiceprzewodniczącego Platformy, b. szefa MON Tomasza Siemoniaka, b. ambasadora RP w Kanadzie, obecnie senatora PO Marcina Bosackiego oraz b. szefa MSZ, europosła Radosława Sikorskiego. Głos zabiorą także samorządowcy, m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wojna w Ukrainie. Kongres PO z gościem z Kijowa?

Zaplanowano także wystąpienie sześciu gości zagranicznych, z którymi uczestnicy kongresu połączą się za pośrednictwem internetu. Wśród nich - jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP - mają być m.in. mer Kijowa Witalij Kliczko oraz były premier Danii, późniejszy sekretarz generalny NATO (2009-2014) Anders Fogh Rasmussen.

Dyskusję podsumuje przemówienie lidera PO i przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska.

To drugi z cyklu kongresów programowych, które w grudniu ubiegłego roku zapowiedział lider PO Donald Tusk. - W tej odsłonie będziemy mówić o bezpieczeństwie Polski i Polaków, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa obronnego i kwestii przyjęcia uchodźców, w tym przypadku z Ukrainy. Chodzi o rozwiązania systemowe, które pozwolą państwu sprawnie reagować w sytuacjach kryzysowych, być lepiej przygotowanym do nich, lepiej nimi zarządzać, tak żeby udzielać skutecznej pomocy i jednocześnie, żeby to się nie odbijało na poziomie życia Polaków - zapowiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

Do śledzenia sobotniej dyskusji od kilku dni zachęcają w mediach społecznościowych politycy PO. - Platforma Obywatelska rozmawia o najważniejszych sprawach Polski. Najbliższy kongres poświęcony jest oczywiście sprawom obrony niepodległości i bezpieczeństwa. Będziemy rozmawiać o tym czego potrzebuje wojsko polskie, co trzeba zrobić w polityce bezpieczeństwa - mówi w nagraniu na Twitterze Tomasz Siemoniak.

Marcin Bosacki przekonuje, że "bezpieczeństwo Polski zależy od tego jak będziemy silni w strukturach Zachodu - NATO i Unii Europejskiej". - W jaki sposób odbudować zniszczoną przez ostatnie sześć lat pozycję Polski w strukturach Zachodu? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć w sobotę podczas kongresu programowego Platformy Obywatelskiej - podkreśla senator.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz zauważa, że "jesteśmy świadkami największego kryzysu humanitarnego w Europie od dekad". - Każdego dnia widzimy jak kobiety, dzieci są wykorzystywane jako żywe tarcze przez agresora, jakim jest Rosja o imperialnych zapędach. Widzimy, jak podstawowe reguły Konwencji Genewskiej są deptane i w odniesieniu do wojskowych, i do cywilów. Przed nami wielkie wyzwanie - jak zapewnić bezpieczeństwo Polakom, Polkom, ale także przyjętym uchodźcom, a to stawia pytanie jak powinien wyglądać sprawny system zarządzania kryzysowego w takiej sytuacji. O tym będziemy rozmawiali na kongresie "Bezpieczna Polska" - zapowiada posłanka.