W ostatnich dniach media obiegły informacje o kolejnych krajach, które ewakuują personel swoich placówek dyplomatycznych z Kijowa. Działania mają być związane z zagrożeniem rosyjską agresją.

Konflikt Rosja-Ukraina. Chiny zostają, państwa ewakuują ambasady

Priorytety UE w dobie pandemii Ukraina: UE nie ewakuuje rodzin dyplomatów. Wielka Brytania wycofuje część personelu



Taką decyzję podjęła między innymi Wielka Brytania. Kanada i Stany Zjednoczone poinformowały o przeniesieniu personelu ambasad z Kijowa do Lwowa, bliżej granicy z Polską. Ponadto USA, Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Norwegia i Dania wydały ostrzeżenia dla swoich obywateli i wezwały do powstrzymania się od podróży na teren Ukrainy, które nie są konieczne. Podobne ostrzeżenie wydało również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina. Chiny: Ambasada i konsulaty działają normalnie

Wang Wenbin stwierdził, że strona chińska uważnie obserwuje sytuację na Ukrainie, a "chińska ambasada i konsulaty w tym kraju działają normalnie" - informuje chińska agencja Xinhua.

- Wszystkie strony powinny dążyć do kompleksowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego i istotnych kwestii w drodze dialogu i negocjacji - dodał rzecznik.

Jak na razie, polskie MSZ również nie informowało o zmianie sposobu funkcjonowania swojej ambasady w Kijowie.

W poniedziałek do Moskwy poleci minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W roli przewodniczącego OBWE spotka się tam z Siergiejem Ławrwem - szefem rosyjskiej dyplomacji. Tematem spotkania będzie m.in. napięcie na linii Rosja-Ukraina.



- Wśród tematów rozmów szefów MSZ Polski Zbigniewa Raua i Rosji Siergieja Ławrowa będą agenda związana z OBWE, jej problemy i rola Rosji w tej organizacji, ale także i to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie OBWE odgrywa niepoślednią rolę - powiedział w poniedziałek rzecznik MSZ Łukasz Jasina.



Spotkanie Raua z Ławrowem zaplanowane jest na wtorek o godzinie 11 (czasu moskiewskiego - red.).