Konferencja Biden-Zełenski. Prezydenci odpowiedzieli na pytania

Prezydent USA stwierdził, że wsparcie dla Ukrainy popierają zarówno demokraci, jak i republikanie. - Jeśli nie będziemy działać, takie wydarzenia będą się dalej dziać. Jeszcze zanim doszło do inwazji już wtedy mówiliśmy, że będziemy pomagać, ale nie jesteśmy w tej pomocy sami. Wszyscy partnerzy USA wspierają Ukrainę - powiedział Joe Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim.

Joe Biden: USA jest i zawsze będzie z Ukrainą

Amerykański prezydent podkreślił, że Putin eskaluje agresję na Ukrainę, ponieważ "chce żeby życie Ukraińców było jak najtrudniejsze". - Dziś zobowiązujemy się do przekazania 374 mln dolarów na pomoc humanitarną dla 1,5 mln Ukraińców - oświadczył.

- Miliony dolarów wsparcia pomagają rządowi w Ukrainie na wielu płaszczyznach - nie tylko ukraińskiemu wojsku, ale też edukacji, służbie zdrowia - wyliczał amerykański przywódca. Joe Biden powiedział również, że od marca 2022 roku Stany Zjednoczone przyjęły blisko 200 tys. ukraińskich uchodźców.

Amerykański przywódca potwierdził, że w kolejnym pakiecie pomocowym USA przekaże Ukrainie systemy ochrony przeciwlotniczej Patriot, a także zapewni szkolenia ukraińskich żołnierzy.

- Chce panie prezydencie, żeby pan wiedział, i żeby cały naród ukraiński to wiedział - USA jest i zawsze będzie z Ukrainą. Jestem pewien, że światłość zapanuje nad ciemnością - zakończył Joe Biden.

Wołodymyr Zełenski: Systemy Patriot bardzo nas wzmocnią

- Jestem tutaj, aby przekazać podziękowania i wdzięczność Ukraińców wobec Ameryki - powiedział Wołdymyr Zełenski. - Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Bidenowi za te mądre kroki, które łączą światową wspólnotę. Chcę podziękować Kongresowi za jego wsparcie, za wsparcie obu izb amerykańskiego parlamentu - dodał.

Według ukraińskiego prezydenta, "przez trzysta dni wojny Ukraina i USA weszły w nowy etap stosunków".

Zełenski podkreślił, że najmocniejszy element najnowszej pomocy USA dla Kijowa to baterie Patriot, ponieważ - jak zapewnił - "bardzo wzmocni to ukraińską obronę powietrzną". - Mam nadzieję, że Kongres przegłosuje prawie 45 mld dolarów pomocy dla Ukrainy. Wierzę, że wsparcie pozostanie ponadpartyjne - oznajmił.

Zdjęcie Przywódcy Ukrainy i USA podczas konferencji prasowej / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Konferencja prasowa Biden-Zełenski. Pytania od dziennikarzy

Po oficjalnych wypowiedziach obu polityków rozpoczęła się seria pytań od dziennikarzy. Joe Biden zapewnił na początku, że nie obawia się o jedność Sojuszu w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. - Nigdy nie widziałem UE i NATO bardziej zjednoczonych, nie widzę znaków zmiany. Będziemy mieli nawet nowych członków - Finlandię i Szwecję. To bardzo ważne - powiedział.

Prezydent Zełenski przekazał ponadto przesłanie do Amerykanów. - Życzę wam pokoju, żeby terroryści jak ci z Rosji nie napadli na was - stwierdził, podkreślając okrucieństwo wojny. Ukraiński przywódca zapewnił, że zarówno naród amerykański, jak i ukraiński mają takie same wartości, tak samo rozumieją sens życia i walczą razem o wspólne zwycięstwo w tej wojnie.

Odpowiadając na pytanie o skuteczność systemów Patriot, Zełenski stwierdził, że baterie te są bardzo istotnym krokiem do stworzenia efektywnej obrony ukraińskiego nieba oraz pozbawi Rosję zdolności do niszczenia ukraińskiego systemu energetycznego. - Kiedy rozmieścimy już baterię Patriotów na Ukrainie, poproszę prezydenta Bidena o więcej - dodał.

- Dla mnie sprawiedliwy pokój oznacza brak kompromisu w sprawie naszej wolności i integralności terytorialnej - oświadczył Zełenski podkreślając, że nie zgodzi się na ugody terytorialne z Rosją. Prezydent USA powiedział, że Stany Zjednoczone podzielają tę samą wizję "wolnej, niezależnej, dostatniej i bezpiecznej Ukrainy".

"Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa"

Oceniając szanse na pertraktacje Kijowa i Moskwy prezydent Joe Biden stwierdził, że "Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy". Amerykański prezydent podkreślił również, że "nie możemy nie doceniać wpływu tej wojny na Rosję". Wyraził ponadto pewność, że nie "nie ma możliwości, by Rosja okupowała całą Ukrainę".

- Pezydent Zełenski jest gotowy oddać życie za swój kraj, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc mu wygrać - oświadczył Joe Biden. Informując o amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, Biden zapewniał, że Pentagon skupia się na czterech obszarach: obrona powietrzna, zaawansowana artyleria, czołgi i amunicja.

- Dostarczenie Ukrainie innego rodzaju broni niż dotychczas mogłoby złamać jedność NATO - powiedział stanowczo Biden podkreślając, że baterie Patriot, które niebawem trafią do Ukrainy, to "system obronny, a nie eskalacyjny".

Ukraiński przywódca zaznaczył stanowczo, że "nie może być kompromisów w ramach osiągania pokoju", a "wojna skończy się z odzyskaniem suwerenności Ukrainy". Z kolei Joe Biden dodał, że "trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa".

- Proszę się nie martwić, panie prezydencie Zełenski - Ameryka jest z Ukrainą i będzie tak długo, jak tylko to potrzebne - powiedział prezydent USA na zakończenie konferencji prasowej.