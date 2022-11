Komplikacje wokół unijnej pomocy dla Ukrainy. Europosłowie PiS i PO zgodni

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Komisja Europejska wskazuje, że w budżecie UE na lata 2021-2027 nie ma wystarczających środków, by odpowiedzieć na potrzeby wynikające z wojny w Ukrainie, m.in. na wsparcie finansowe dla Kijowa. Jak zaznacza europoseł PiS Bogdan Rzońca, "musimy pomóc Ukrainie, to racja stanu UE". Z kolei Jan Olbrycht z PO nawołuje do pilnej rewizji tego budżetu.

Zdjęcie Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL