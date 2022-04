​Komisarz ONZ: Możliwe, że doszło do zbrodni wojennych w Buczy

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Jestem przerażona obrazami ciał martwych cywilów w Buczy na Ukrainie; dobiegające nas informacje wskazują na to, że mogło tam dojść do zbrodni wojennych i poważnych naruszeń prawa międzynarodowego - przekazała w poniedziałek Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet. Jak poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w Radiu Swoboda, w Buczy zginęło co najmniej 400 osób.

Zdjęcie W Buczy zginęło co najmniej 400 osób / PAP/EPA/ATEF SAFADI / PAP