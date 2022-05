Kolejny pożar w rosyjskim Biełgorodzie. Pali się obiekt wojskowy

Informację o pożarze i towarzyszących mu eksplozjach podaje Reuters. Agencja powołuje się na gubernatora Biełgorodu, który wskazał, że na miejscu doszło do pożaru obiektu wojskowego należącego do rosyjskiego resortu obrony.

Gubernator poinformował ponadto, że pierwsze doniesienia z miejsca pożaru nie wskazują, do jakich szkód dokładnie doszło, ani czy ktoś ucierpiał na skutek wybuchu.

W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania, z których wynika, że nad miastem unosi się potężna smuga dymu. Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko zamieścił z kolei nagranie, na którym widać, jak Rosjanie instruują kierowców, by zawracali z kierunku, z którego widać pożar.

Mieszkańcy Biełgorodu boją się ukraińskiego ataku

Nie jest to pierwszy tego typu pożar w tej graniczącej z Ukrainą okolicy. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się doniesienia o eksplozjach na terytorium Rosji, głównie w okolicach Biełgorodu. W środę niedaleko miasta we wsi Stara Nelidowka słychać było serię silnych eksplozji. Jak się okazało - w płomieniach stanął regionalny skład amunicji.



Ukraińska telewizja TSN informowała, że na Rosjan z Biełgorodu padł blady strach. Mieszkańcy obawiają się, że coraz częstsze pożary wywołują Ukraińcy, którzy szykują się do ataku na miasto. W Biełgorodzie szerzą się informacje o spodziewanym ataku, a ludzie szykują sobie piwnice i schrony przeciwlotnicze na wypadek ukraińskiego ataku.