Kolejny nocny atak rakietowy na Kijów

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

W nocy z soboty na niedzielę doszło do rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. W obwodzie kijowskim i kilku innych obwodach środkowej i wschodniej Ukrainy ogłoszone zostały ok. 2 nad ranem czasu lokalnego alarmy przeciwlotnicze. To pierwszy od 12 dni atak przy użyciu dronów na ukraińską stolicę.

Zdjęcie Moment zestrzelenia drona, zdj. ilustracyjne / AFP