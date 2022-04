Kolejny masowy grób pod Mariupolem. Nowe zdjęcia satelitarne

Widoczne na zdjęciach satelitarnych nowe masowe groby pojawiły się na terytorium cmentarza w okupowanej przez Rosjan wsi Stary Krym, ok. 5 km od Mariupola - poinformowało.

Pierwsze wykopy pojawiły się 24 marca, już po tym, gdy wieś zajęli Rosjanie. Na zdjęciach satelitarnych mają one ok. 60-70 km długości.

Na zdjęciu z 24 kwietnia widać nowe rowy. Długość całego obszaru masowego pochówku zwiększyła się do ponad 200 m.

Rosjanie wykorzystują miejscową ludność

Komentując tę informację mer Mariupola Wadym Bojczenko powiedział, że władze wiedzą o wywożeniu ciał zabitych mieszkańców Mariupola na cmentarz w Starym Krymie i składaniu ich w masowych grobach.

- Wiemy o tych zbiorowych grobach, bo ci faszyści - innych słów nie ma - angażują do pochówków miejscową ludność w zamian za jedzenie. To oni nas powiadomili, że aby dostać jedzenie, wodę, trzeba wypracować "roboczogodziny". Teraz w Mariupolu nie starcza pomocy humanitarnej, dlatego ludzie są zmuszeni, by to robić - powiedział Bojczenko.

Jak podaje Radio Swoboda, Stary Krym jest okupowany od 10 marca.

Wcześniej redakcja Schem poinformowała o dwóch innych miejscach masowego pochówku, odkrytym dzięki zdjęciom satelitarnym. Są to leżący na zachód od Mariupola Manhusz oraz Wynohradne na wschód od miasta.