Kolejny kraj dołącza do Kazachstanu. Zła informacja dla zbiegłych Rosjan

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

W Kirgistanie w życie wejdzie ustawa, która pozwoli na deportację do Rosji osób, które wyjechały z ojczyzny, by uniknąć poboru do wojska w czasie ubiegłorocznej częściowej mobilizacji. Kirgistan jest drugim po Kazachstanie krajem, który ratyfikował ustawę. Kirgiskie organy ścigania zatrzymują i deportują już do ojczyzny Rosjan, którzy sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie - wynika z informacji niezależnych mediów.

Zdjęcie Prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow (pierwszy z lewej) podpisał ustawę zezwalającą na wymianę danych osobowych obywateli z władzami Kazachstanu i Rosji / Contributor / Contributor / Getty Images