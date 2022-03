Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Swoją "cegiełkę" do walki z Rosjanami dokładają również hakerzy. Regularnie słyszymy o kolejnych atakach. Zapowiedzieli oni już, że będą atakować rosyjską infrastrukturę, dopóki prezydent Rosji nie zakończy swojej ofensywy na niepodległe państwo.

Tym razem hakerzy z Network Battalion 65' przejęli ponad 870 gigabajtów informacji od Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej (WGTRK). Zamierzają je upublicznić - podał "The Kyiv Independent".

Do zdarzenia miało dojść w niedzielę. Głównymi kanałami WGTRK są Russia-1, Russia 24 i RTR Planeta.

Wojna w Ukrainie. Anonymous zhakowali Centralny Bank w Rosji

Przypomnijmy, Anonymous przeprowadzili kolejną dużą akcję. Należąca do kolektywu grupa The Black Rabbit World udostępniła wyniki ostatnich działań, czyli 28 GB danych z Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej. Co więcej, całe przedsięwzięcie zapowiedzieli już dwa dni wcześniej. Dane udostępnione przez Anonymous to około 35 tysięcy dokumentów. Według zamaskowanej osoby z opublikowanego filmu wśród nich można znaleźć:

Umowy

Korespondencję

Potwierdzenia dotyczące transferów pieniężnych

Informacje związane z rosyjskimi oligarchami

Raporty dotyczące faktycznego stanu rosyjskiej gospodarki

Międzynarodowe porozumienia handlowe

Pliki udostępnione przez Anonymous zostały podzielone na dwie części, można je pobrać z mega.nz. Jednak należy uważać, gdyż już niejednokrotnie oszuści próbowali wykorzystać osiągnięcia Anonymous, by zainfekować urządzeniach ciekawskich internautów.

Jak pisze agencja Ukrinform, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Anonymous zhakowali ponad 2500 oficjalnych rosyjskich i białoruskich stron internetowych i przeprowadzili bezprecedensowe ataki na oficjalne strony rosyjskiego rządu.