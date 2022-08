Kolejne uderzenie sił zbrojnych Ukrainy w most przez Dniepr. "A już były fajerwerki"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Agencja Ukrinform donosi o kolejnym ataku sił zbrojnych Ukrainy. Tym razem ponownie uderzyły one w most przez Dniepr w obwodzie chersońskim. Most miał być dopiero co odbudowany przez okupacyjne wojska rosyjskie po poprzednim ataku.

Zdjęcie Siły zbrojne Ukrainy ponownie uderzyły w most w Kachowskiej Elektrowni Wodnej - donosi Serhij Chłań / Google Maps /