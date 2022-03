O wybuchach w Łucku i Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy oraz w Dnieprze na wschodzie informują w piątek rano ukraińskie media.

Wojna w Ukrainie. Łuck i Iwano-Frankiwsk pod ostrzałem. Łuna na niebie

Portal Hromadske podaje, że w Łucku i Dnieprze są to pierwsze ataki od początku rosyjskiej agresji. Z kolei agencja UNIAN donosi, że w Łucku w obwodzie wołyńskim w wyniku ataków nie działają dwie kotłownie.

Do sieci trafiły zdjęcia opublikowane przez portal NEXTA. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, w wyniku ostrzału w Łucku doszło do poważnego pożaru. Na niebie widać łunę i płomienie sięgające przynajmniej kilkunastu metrów. "Po serii wybuchów w Łucku coś się pali. To prawdopodobnie fabryka silników" - czytamy w komunikacie.

Zarówno Łuck, jak i Iwano-Frankiwsk, znajdują się na zachodzie Ukrainy. Miasta te położone są w odległości około 100-120 kilometrów od Lwowa.

Wojna w Ukrainie. Łuck i Iwano-Frankiwsk pod ostrzałem. Zaatakowano lotniska

"Przeprowadzony w godzinach rannych rosyjski atak lotniczy w Iwano-Frankowsku, na zachodzie Ukrainy, był wymierzony w lotnisko" - poinformował w piątek mer miasta Rusłan Marcinkiw. "Wybuchy miały miejsce na lotnisku. Zachowujcie spokój" - zaapelował Marcinkiw. Władze próbują ustalić, dlaczego nie zadziałał system ostrzegania przed atakami lotniczymi.

Również władze Łucka w obwodzie wołyńskim poinformowały o ataku na lotnisko pod miastem. "W lotnisko uderzyły trzy rakiety. Jest zabity. Ustalamy dokładną liczbę ofiar oraz rannych" - powiedział Ihor Poliszczuk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Wojna Rosja-Ukraina. Dniepr zbombardowany. Nie żyje jedna osoba

Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, jak dotąd, o jednej ofierze śmiertelnej w Dniprze. W ataku lotniczym, ok. godz. 05.10 czasu polskiego, zrzucono trzy bomby.

Ze wstępnych informacji wynika, że pociski spadły w pobliżu przedszkola i budynku mieszkalnego. Jeden z pocisków trafił w fabrykę obuwia. Na miejscu trwa akcja służb.





Wojna w Ukrainie. Ostrzał w Czernihowie. Uszkodzono wodociągi

"Z kolei w wyniku nocnych nalotów na Czernihów na północny wschód od Kijowa uszkodzona została sieć wodociągów" - poinformował w piątek portal Hromadske, powołując się na wodociągi miejskie.

"Oznacza to, że do czasu przeprowadzenia napraw w całym mieście nie będzie wody" - przekazał portal.

