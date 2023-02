Pod koniec stycznia wiceminister obrony Ukrainy Wiaczesław Szapowałow podał się do dymisji na tle oskarżeń o zakupy żywności dla wojska po zawyżonych cenach.

Wcześniej ze swoich stanowisk zrezygnowali Kyryło Tymoszenko, wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy - media informowały, że korzysta on z samochodu przekazanego Ukrainie do transportu ludzi z terenów objętych działaniami zbrojnymi i misji humanitarnych - oraz zastępca prokuratora generalnego Ołeksij Symonenko.

Ten drugi decyzję podjął po tym, jak pod koniec zeszłego roku wyjechał na 10-dniowe wakacje do Marbelli w Hiszpanii, aby świętować tam wraz z rodziną powitanie Nowego Roku. Podróż tę odbył samochodem lwowskiego biznesmena i posła Hryhorija Kozłowskiego, a towarzyszył mu ochroniarz Kozłowskiego.

Zełenski zdymisjonował zastępcę dowódcy Gwardii Narodowej

To nie koniec zmian. W sobotę kancelaria Wołodymyra Zełenskiego opublikowała podpisany dekret o dymisji zastępcy dowódcy Gwardii Narodowej Rusłana Dziuby. Nie podano oficjalnych przyczyn tej decyzji. W codziennym wystąpieniu wideo prezydent nie nawiązał co prawda do samego Dziuby, mówił zaś o potrzebie oczyszczenia z nadużyć resortu obrony.

Zełenski poinformował, że spotkał się z przedstawicielami sektora obronnego oraz organów ścigania, aby omówić ochronę instytucji przed - jak stwierdził - "próbami zmniejszenia ich skuteczności i wydajności z zewnątrz lub od wewnątrz".

- W całej tej działalności nie chodzi tylko o pewne epizody czy postępowania karne, państwo będzie nadal modernizować same instytucje. Trzeba zagwarantować czystość i jasność pracy struktur państwowych - zaznaczył.

Ołeksij Reznikow: Zero tolerancji dla korupcji

Przypomnijmy, w czwartek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podał, że w ubiegłym roku setki urzędników resortu oraz sił zbrojnych zostało ukaranych dyscyplinarnie. Dymisje miały miejsce po wewnętrznych audytach. Minister stwierdził, że obowiązuje zasada "zero tolerancji" dla korupcji.

Z kolei Portal Ukrainska Prawda podał w tydzień temu, powołując się na źródła w kancelarii prezydenckiej, rządzie i strukturach siłowych, że Reznikow może odejść ze stanowiska w rządzie. Jego miejsce - według tych doniesień - miałby zająć obecny szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow. Nic takiego do tej pory się nie wydarzyło.