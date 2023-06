Władimir Sołowjow reaguje na ostrzał

Na ostrzał miasta Szebiekino zareagował także jeden z czołowych rosyjskich propagandystów, Władimir Sołowjow. W programie emitowanym na antenie publicznej stacji telewizyjnej Rossija 1 stwierdził:

- Nie możemy przyzwyczaić się do uderzeń na nasze terytorium. Jeśli oni chcą wojny bez zasad, my na to odpowiemy. Ale nie jesteśmy jak oni. Ostrzeżemy cywilów, żeby mogli uciec. Damy im sześć godzin, żeby mogli szybko się ewakuować. A potem wysadzimy te wszystkie miasta, aby nadeszło królestwo. I odbudujemy je ze zgliszczy - obwieścił.