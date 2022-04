Kolejne ataki w Naddniestrzu. Mieszkańcy uciekają z prorosyjskiej republiki

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Drugi dzień z rzędu dochodzi do ataków w Naddniestrzu. We wtorek rano wybuchy zniszczyły dwie anteny radiowe. Odnotowano też "atak" na jednostkę wojskową. Ukraiński wywiad twierdzi, że to prowokacje ze strony Rosji, których celem jest wciągnięcie regionu w trwającą wojnę. Jak podaje Ukrainska Prawda, mieszkańcy prorosyjskiej quasi-republiki masowo wyjeżdżają na tereny Mołdawii. Na linii rozgraniczenia utworzyły się kolejki samochodów.

Zdjęcie Na zdjęciu: Zniszczony budynek Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w Tyraspolu; w poniedziałek doszło tam do eksplozji / PRESS ASSOCIATION / East News