"Oczekujemy na około 60 sztuk. Część przelatuje już nad północnymi terytoriami Ukrainy. Sądzę także, że nasza obrona przeciwlotnicza strąci co najmniej 50" - napisał na Telegramie szef wojskowej administracji obwodowej w Mikołajowie Witalij Kim.



Jak informują media, odgłosy eksplozji słychać na terenie obwodu zaporoskiego, Dniepropietrowska, Kijowa i innych miast kraju.



Telegram

Ukraina. Alarm bombowy w całym kraju

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono po godzinie 8 (godz. 7 w Polsce). Najpierw objął on wschodnie obwody Ukrainy, by następnie przesunąć się aż do zachodnich granic kraju.

Reklama