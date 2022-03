- Wysłanie amerykańskich żołnierzy na Ukrainę tylko przedłużyłoby konflikt - powiedział w środę Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA.

Polityk odniósł się w ten sposób do słów wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który we wtorek w Kijowie przekonywał o konieczności wysłania "pokojowej misji NATO" do Ukrainy.

Więcej informacji wkrótce.