Elitarne, tajne jednostki zostały zdziesiątkowane. Ich odbudowa zajmie Moskwie długie lata. Wynika to z tego, że były używane do zadań, które zazwyczaj wykonują zwykłe jednostki piechoty - napisał "Washington Post" w oparciu o tajne oceny władz amerykańskich, które zostały zamieszczone w ubiegłym tygodniu w serwisie Discord.

Specnaz to najlepiej wyszkolone jednostki w rosyjskim wojsku. Zazwyczaj wykonują tajne, ryzykowne misje. Jednak po rozpoczęciu w lutym 2022 roku inwazji na Ukrainę wysocy rangą rosyjscy dowódcy wojskowi, sceptycznie odnoszący się do umiejętności zwykłych oddziałów, zerwali z tą tradycją i zaangażowali jednostki specjalne do bezpośrednich walk na froncie - wynika z ustaleń amerykańskiego wywiadu oraz ośrodków analitycznych, poczynionych na podstawie identyfikacji rozmieszczenia jednostek specnazu.

Wojna w Ukrainie. "Zdziesiątkowanie szeregów zmieniło dynamikę wojny"

Obserwatorzy twierdzą, że zdziesiątkowanie szeregów elitarnych komandosów zmieniło dynamikę wojny, poważnie ograniczając zdolność Moskwy do przeprowadzania tajnych operacji. Urzędnicy amerykańscy są zdania, że ogromne straty sprawią, że elitarne wojska będą mniej skuteczne nie tylko na Ukrainie, ale także w innych częściach świata, w których są wykorzystywane - napisał "WP".

Zdziesiątkowanie tych jednostek wyraźnie widać na zdjęciach satelitarnych, które znalazły się wśród ujawnionych dokumentów. Fotografia jednej z jednostek specnazu wykonana w listopadzie 2021 roku pokazuje tętniącą życiem bazę. Na zdjęciu zrobionym rok później widać, że po powrocie do bazy brakuje ponad połowy pojazdów. Według szacunków analityków co najmniej trzy brygady specnazu straciły od 90 do 95 procent żołnierzy. Wyszkolenie jednego takiego żołnierza trwa cztery lata - pisze "Washington Post".

Wyciek tajnych dokumentów. Aresztowano 21-latka

Od zeszłego tygodnia media informują o publikowanych w internecie tajnych dokumentach amerykańskich służb wywiadowczych i innych agencji rządowych. Materiały, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierają m.in. wysoce wrażliwe informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Funkcjonariusze organów ścigania aresztowali w czwartek Jacka Teixeira w związku z opublikowaniem w internecie tajnych dokumentów amerykańskich służb - poinformowała telewizja CNN, powołując się na swoje źródła. Teixeira jest 21-letnim żołnierzem sił powietrznych Gwardii Narodowej z Massachusetts.