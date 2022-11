Kijów: W przypadku braku prądu władze rozważają pełną ewakuację miasta

Oprac.: Aleksander Żuławnik Ukraina - Rosja

Władze Kijowa biorą pod uwagę, że w przypadku jeszcze większego nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną stolica Ukrainy może zostać całkowicie pozbawiona prądu. Pociągnęłoby to za sobą także inne konsekwencje, w tym brak dostaw wody i problemy z odprowadzaniem ścieków. Jeśli sytuacja stanie się krytyczna, konieczna może okazać się pełna ewakuacja miasta - informuje "The New York Times".

Zdjęcie Centrum Kijowa / Daniel Leal / AFP