Rosjanie zaatakowali Kijów w nocy z piątku na sobotę. Walki toczyły się m.in. na zachodzie miasta - w okolicach metra Berestejska ukraińskie wojska podały, że zniszczyły dwa samochody, dwie ciężarówki i czołg.

Wojna w Ukrainie. Śledź naszą relację "minuta po minucie"

Ukraińska Prawda poinformowała też o odgłosach strzałów na ulicy Chmielnickiego. Rosyjska redakcja BBC pisze również, powołując się na świadków, o wybuchach i strzałach w kilku miejscach na zachód od centrum Kijowa, a także na północy miasta.

Rosja atakuje Kijów. Mieszkańcy w schronach

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zapewnił w sobotę, że nocne ataki sił rosyjskich w Kijowie i innych miastach zostały odparte. Według niego Rosja straciła dotąd 3500 żołnierzy, a siły ukraińskie wzięły 200 jeńców.

Władze wezwały mieszkańców do nieopuszczania domów, niepodchodzenia do okien i ukrycia się w zamkniętym pomieszczeniu, np. w łazience. Tym, którzy przebywali w schronach, również polecono pozostanie w nich ze względów bezpieczeństwa. Wejścia do stacji metra, w pobliżu których toczyły się walki, zostały czasowo zamknięte przez policję. W Kijowie stacje metra są używane jako miejsca schronienia w czasie rosyjskich ataków.

Wojna na Ukrainie. Pocisk trafił w blok mieszkalny w Kijowie

Podczas porannego ostrzału Rosjan w Kijowie pocisk trafił w wielopiętrowy budynek mieszkalny na Prospekcie Łobanowskiego.

"Odnotowujemy kolejną zbrodnię wojenną przeciwko ludności cywilnej Ukrainy. Ratownicy ewakuują mieszkańców wieżowca przy Alei Łobonowskiego 6A, gdzie 26 lutego pocisk uderzył w budynek mieszkalny na 17 i 18 piętrze" - napisało na Twitterze ukraińskie Ministerstwo Obrony.





"Według wstępnej informacji nie ma ofiar i rannych, trwa ewakuacja" - podała państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać wyrwę i pożar na wysokości wyższych pięter budynku. Portal Nv.ua pisze, że w pobliżu nie ma żadnych obiektów wojskowych.





Wojna na Ukranie. Wołodymyr Zełenski: Nie składamy broni

W sobotę rano Wołodymyr Zełenski opublikował kilkudziesięciosekundowy film nagrany przed kancelarią prezydenta w centrum Kijowa.

"Dzień dobry, Ukraińcy. W internecie jest dużo fałszywych informacji, jakobym wzywał nasze wojsko do złożenia broni i do ewakuacji. A więc: oto jestem, nie złożymy broni, będziemy bronić naszego państwa, bo naszą bronią jest prawda. Naszą prawdą jest to, że to jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze dzieci i będziemy tego wszystkiego bronić. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Chwała Ukrainie!" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.