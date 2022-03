Kiedy i jak zakończy się wojna w Ukrainie? Pięć scenariuszy

Ukraina - Rosja Płyn Lugola w błyskawicznym tempie znika z aptek. Uwaga! Jego stosowanie jest niebezpieczne

Nad ranem 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Ukraińcy zaciekle bronią swojego terytorium, mimo to zniszczenia są ogromne. Rosjanie bombardują bloki mieszkalne i budynki administracji publicznej, nie zważając na ludność cywilną, w tym dzieci. Według Ukraińskiego Sztabu Generalnego liczba zabitych i rannych po stronie rosyjskiej to dziewięć tysięcy, z kolei Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej informuje o 2870 zabitych i 3700 rannych Ukraińcach.

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Śledź naszą relację.

Wszyscy zadają sobie pytanie, jak i kiedy zakończy się rosyjska inwazja, dlatego dziennikarz BBC James Landale rozpisał pięć możliwych scenariuszy, zaznaczając, że "każdy jest ponury".

Pierwszy scenariusz: Wojna będzie krótka

Pierwszy z nich zakłada, że wojna będzie krótka. "W tym scenariuszu Rosja eskaluje swoje operacje wojskowe. Na Ukrainie jest więcej masowych ataków artyleryjskich i rakietowych. Rosyjskie siły powietrzne, które do tej pory odgrywały niewielką rolę, przeprowadzają niszczycielskie naloty. Masowe ataki cybernetyczne przetaczają się przez Ukrainę i są wymierzone w kluczową infrastrukturę krajową" - przewiduje autor analizy.

"Dostawy energii i sieci komunikacyjne są odcięte. Giną tysiące cywilów. Mimo odważnego oporu Kijów upada w ciągu kilku dni. Rząd zostaje zastąpiony promoskiewskim marionetkowym reżimem. Prezydent Zełenski albo zostaje zamordowany, albo ucieka na zachodnią Ukrainę lub nawet za granicę, by ustanowić rząd na uchodźstwie. Putin ogłasza zwycięstwo i wycofuje część sił, pozostawiając wystarczająco dużo, by zachować pewną kontrolę. Tysiące uchodźców nadal uciekają na zachód" - podsumowuje.

Jak i kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Drugi scenariusz

Drugi scenariusz zakłada, że wojna będzie długa. Dziennikarz przewiduje, że inwazja może potrwać latami, choćby z powodu nieudolnego przywództwa rosyjskiej armii, słabej logistyki czy niskiego morale. W tym przypadku dużą rolę odegrają ukraińscy partyzanci, wspierani przez miejscowych, którzy odważnie będą bronić każdego miasta.

"Być może po wielu latach, być może z nowym przywództwem w Moskwie, siły rosyjskie w końcu opuszczają Ukrainę, poturbowani, tak jak ich poprzednicy opuścili Afganistan w 1989 roku po dekadzie walki z islamistycznymi rebeliantami".

Trzeci scenariusz: III wojna światowa

Trzeci scenariusz opisuje wojnę także poza Ukrainą.

Zdaniem autora Putin mógłby dążyć do odzyskania większej części byłego imperium Rosji, wysyłając wojska do byłych republik sowieckich, takich jak Mołdawia i Gruzja, które nie należą NATO. Jego zdaniem Putin mógłby ogłosić, że dostawy broni z Zachodu dla ukraińskich sił są aktem agresji, który wymaga odwetu. Mógłby zagrozić wysłaniem wojsk do państw bałtyckich - będących członkami NATO - takich jak Litwa, w celu utworzenia korytarza lądowego z rosyjską eksklawą nadbrzeżną Kaliningradem.

Wówczas oznaczałoby to wojnę z całym Sojuszem, a Putin mógłby chcieć sięgnąć po broń atomową.

Jak zakończy się wojna? Dyplomacja i kompromisy

Kolejny scenariusz opisuje rozwiązanie konfliktu za pomocą dyplomacji. James Landale podkreśla, że mimo rozpoczęcia wojny wciąż działa dyplomacja - prezydent Francji dzwoni do Putina, odbywają się także spotkania delegacji Ukrainy i Rosji.

Gdyby wojna się przedłużała i nie szła po myśli Putina, mógłby on zdecydować się na kompromis i wycofać z Ukrainy, w zamian za wycofanie się Europy i USA z sankcji i np. za uznanie Donbasu i Krymu za rosyjską część.

Piąty scenariusz zakończenia wojny na Ukrainie: Putin traci władzę w Rosji

Ostatni scenariusz zakłada, że w wynika krwawej wojny, dotkliwych sankcji, Rosjanie mówią "nie" Putinowi i następuje zmiana władzy.

"Scenariusze te nie wykluczają się wzajemnie - niektóre z nich mogą się łączyć, aby uzyskać różne efekty. Ale bez względu na to, jak rozgrywa się ten konflikt, świat się zmienił" - podsumowuje Landale.