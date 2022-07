KE zaproponuje "redukcję popytu". Zaleci zmniejszenie temperatury ogrzewania

KE chce, by państwa członkowskie skierowały do konsumentów indywidualnych kampanie zachęcające do oszczędzania gazu poprzez zmniejszenie temperatury ogrzewania do 19 stopni Celsjusza (a klimatyzacji do 25 stopni). Ma to być sposób na zapobieżenie kryzysowi gazowemu zimą - wynika z komunikatu Komisji Europejskiej, który ma być opublikowany w najbliższą środę, ale którego projekt można znaleźć już teraz w internecie.

