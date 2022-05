Załużny, cytowany przez ukraińską agencję prasową Ukrinform, w komunikacie na Facebooku zwrócił uwagę, że jest to nawiązanie do działań Centralnego Dowództwa USA sprzed 20 lat. W 2002 roku wypuścili oni podobne karty, umieszczając na nich zbrodniarzy wojennych. Miało to pomóc wojsku amerykańskiemu w zapamiętaniu swoich celów podczas gry. Teraz grupa ukraińskich wolontariuszy z InformNapalmu sięgnęła po podobne środki.

Ukraina. Rosyjscy dowódcy na kartach do gry

Jak podaje Ukrinform - przykładowo, czerwonym królem w jednej z talii jest dowódca rosyjskiej inwazji na Ukrainę Aleksander Dwornikow. Od 8 kwietnia został on mianowany dowódcą inwazji na Ukrainę, a wcześniej dowodził grupą wojsk "Południe".

Reklama

"Dzięki wspólnym wysiłkom wojska i ochotników, wysiłkom wszystkich ludzi dobrej woli na świecie, mapa rasizmu z pewnością zostanie pokonana zarówno na polu bitwy, jak i na płaszczyźnie informacyjnej" - napisał Wałerij Załużny na Facebooku.