Kanclerz potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o tym, że Niemcy rozważają zakup tarczy antyrakietowej. Pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3. Według "Bild am Sonnntag" tarcza ta mogłaby objąć także Polskę.

"Bild am Sonnntag" napisał wcześniej, że koszt systemu z Izraela to blisko 2 mld euro i mógłby on zacząć działać już w 2025 roku.

Handel z Rosją i pomoc Ukrainie

Scholz podkreślił, że uniezależnienie się od importu surowców z Rosji wiąże się ze wzrostem koszów energii. To, jak szybko Niemcy zdołają odejść od wykorzystania węgla w energetyce, zależy od postępów w rozwoju odnawialnych źródeł energii - dodał.

Reklama

Szef rządu zapewnił, że zmiana władzy w Rosji "nie jest celem ani NATO, ani amerykańskiego prezydenta". Odniósł się w ten sposób do fragmentu wystąpienia Joe Bidena w Warszawie, w którym prezydent USA powiedział o Putnie: "Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy".

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył w niedzielę, że Stany Zjednoczone nie mają strategii zmiany reżimu w Rosji, ani nigdzie indziej.

Zdaniem Scholza Niemcy "robią wszystko, co w ich mocy i co możliwe (...), aby pomóc Ukrainie, włącznie z dostarczaniem broni". Według jego informacji w wojnie zginęło ponad 10 tys. rosyjskich żołnierzy.

Wideo Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu rosyjskim mediom