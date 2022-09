Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady wezwało współobywateli do powstrzymania się od wszelkich wyjazdów do Federacji Rosyjskiej, a tych, którzy już przebywają na jej terytorium, do natychmiastowego opuszczenia kraju - donosi Ukrinform.

"Unikaj wszelkich podróży do Rosji ze względu na wpływ wojny z Ukrainą, w tym częściową mobilizację, ograniczenia transakcji finansowych i coraz bardziej ograniczone możliwości podróży lotniczych. Jeśli jesteś już w Rosji, powinieneś opuścić jej terytorium, gdy jeszcze trasy komunikacyjne pozostają dostępne" - radzi MSZ.

Reklama

Kanadyjczycy, którzy mimo wszystko zamierzają pozostać w Rosji, proszeni są o "powściągliwe zachowanie". "Komunikaty związane z obecną sytuacją są dokładnie sprawdzane przez władze lokalne. Możesz ponieść poważne konsekwencje, jeśli będziesz omawiać, rozpowszechniać lub publikować informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przestrzega resort.

Apele o opuszczenie Rosji wystosowały też Stany Zjednoczone

Wcześniej ambasada USA w Moskwie wydała podobny komunikat do swoich obywateli. Zaapelowano o opuszczenie Rosji najszybciej jak to możliwe. Przestrzeżono też przed zagrożeniem związanym z podwójnym obywatelstwem oraz protestowaniem.

"Rosja może odmówić uznania podwójnego obywatelstwa amerykańskiego, oraz odmówić takim osobom dostępu do pomocy konsularnej USA, zapobiec ich wyjazdowi z Rosji i nakazać im mobilizację" - przekazała placówka dyplomatyczna w oświadczeniu z 27 września.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ambasada USA w Moskwie wzywa Amerykanów do natychmiastowego wyjazdu

W komunikacie podkreślono, że obecnie wyjazd z Rosji jest już utrudniony, a obywatele amerykańscy przebywający w tym kraju powinni sami zorganizować swój wyjazd "tak szybko, jak to możliwe".