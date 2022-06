Kanada: Uchodźcy wojenni z Ukrainy dostają jednorazowy zasiłek

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

3 tys. dolarów kanadyjskich dla osoby dorosłej i 1,5 tys. dolarów na dziecko do 17. roku życia - to wysokość jednorazowych świadczeń, które mogą otrzymać ukraińscy uchodźcy wojenni przylatujący do Kanady. Środki - w przeliczeniu ponad 10 tys. i 5 tys. złotych - mają pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb przed znalezieniem pracy.

Zdjęcie Uchodźcy z Ukrainy otrzymają zasiłki. Muszą spełnić warunek / Philippe Lopez / AFP