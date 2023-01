Świat "Zakończcie tę szaloną wojnę". Trump krytykuje dostawy czołgów

- Dziś odparliśmy kolejny zmasowany atak rakietowy terrorystów. Atak, który w pełni potwierdza wszystko, o czym rozmawialiśmy wczoraj z naszymi partnerami i od początku naszego maratonu dyplomatycznego. To jest zło, ta rosyjska agresja może i musi zostać powstrzymana tylko odpowiednią bronią - powiedział prezydent Ukrainy.

- Tylko broń neutralizuje terrorystów. I jestem wdzięczny wszystkim na świecie, którzy razem z nami realnie przeciwstawiają się terrorowi, przyspieszając dostawy niezbędnego sprzętu obronnego na Ukrainę i zwiększając presję sankcji na państwo terrorystyczne. W szczególności: rozszerzamy naszą koalicję czołgów - jest odpowiednia decyzja Kanady, za co dziękuję. W naszej koalicji czołgów jest już 12 krajów - dodał Zełenski.

Szef państwa zaznaczył, że 26 stycznia dzięki dostarczonym Ukrainie systemom obrony powietrznej i profesjonalizmowi ukraińskich żołnierzy udało się zestrzelić większość rosyjskich rakiet i irańskich dronów. - To co najmniej setki uratowanych istnień ludzkich i dziesiątki obiektów zachowanej infrastruktury - podkreślił prezydent.

Setka czołgów dla Ukrainy. Kto wyśle sprzęt?

Na tę chwilę wysłanie czołgów na Ukrainę oficjalnie zadeklarowały: Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, Norwegia, Holandia, Hiszpania, Finlandia, Wielka Brytania oraz Kanada. Z kolei Francja i Słowacja zapewniły o "otwartości" do wysłania sprzętu.

Według wyliczeń niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" do Ukrainy może trafić od 80 do 100 czołgów od państw zachodnich. Do Kijowa trafią głównie Leopardy produkcji niemieckiej, a także M1 Abrams od USA i czołgi Challenger od Wielkiej Brytanii. W przypadku wsparcia Francji arsenał Ukraińców poszerzy się o cztery czołgi Leclerc.

Według Zełenskiego najważniejszymi kwestiami są obecnie szybkość dostaw czołgów, liczba przekazanych Kijowowi pojazdów, a także tempo szkoleń ukraińskich załóg pancernych. Jak dodawał przywódca w środę, kolejnym etapem wspierania Ukrainy powinno być dostarczanie jej coraz bardziej zaawansowanych rodzajów uzbrojenia, w tym m.in. samolotów bojowych.