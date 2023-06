Kadyrowcy byli tuż obok wojsk Prigożyna. "Proszono, by nie atakowali"

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Czeczeńska jednostka "Achmat", która została skierowana do Rostowa nad Donem w czasie buntu Prigożyna miała znajdować się 500-700 metrów od żołnierzy z Grupy Wagnera, ale nie podjęła działań - powiadomił na antenie prokremlowskiej telewizji dowódca jednostki, dodając, że ministerstwo obrony "poprosiło, by żołnierze nie brali udziału w walkach". Wypowiedź czeczeńskiego dowódcy zbliżona jest do narracji zarówno Władimira Putina i Jewgenija Prigożyna o próbie uniknięcia "rozlewu krwi".

Zdjęcie Czeczeńska jednostka została skierowana do Rostowa nad Donem w trakcie buntu Prigożyna / Google Maps, AFP/STRINGER /