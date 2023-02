- Weźmiemy Odessę, Charków i Kijów. Przemy naprzód dzięki wszystkim ludziom, narodom i religiom, które zjednoczyły się wokół wezwania naszego prezydenta Władimira Putina - podkreślił w przemówieniu.

Kadyrow zaznaczył, że pokażą efekty działania sił, o których "pomarzyć mogą NATO czy Unia Europejska".

- Przebijemy się przez Ukrainę i dojdziemy aż do Polski krzyczącej na cały głos, podczas gdy nie ma żadnego potencjału - dodał.

Czeczeński lider skomentował też kolejne dostawy zachodniej broni do Ukrainy. Jego zdaniem czołgi, a nawet samoloty, "które wysłano, by uspokoić ludzi", nie będą mogły być wykorzystane na froncie, bo uniemożliwią to "szybko działające" rosyjska artyleria i obrona powietrzna.