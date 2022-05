Kadyrow pochwalił się nowymi rekrutami. Wytknięto mu jednak, że kłamie

Ludzie Ramzana Kadyrowa, którzy na początku wojny wywoływali strach, dziś niemal wyłącznie są obiektem kpin. Kiedy po wybuchu wojny gruchnęła wiadomość, że czeczeński przywódca wspomoże Rosję w walce, ostrzegano przed brutalnością i bezwzględnością oddziałów. O kadyrowcach było głośno także przy okazji doniesień, że to właśnie ta grupa dostała zadanie specjalne polegające na zlikwidowaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Kiedy jednak wojna nie szła po myśli Rosji, i kadyrowcom zaczęto się coraz bliżej przyglądać. W opublikowanym 5 maja nagraniu Ramzan Kadyrow chwali się, że wysyła na wojnę kolejnych rekrutów. Na nagraniu widać kilkudziesięciu czeczeńskich żołnierzy, którzy odlatują samolotem z lotniska.

Kadyrow twierdzi, że swoich ludzi wysyła do walki z "nazistami", jak Kreml kłamliwie nazywa Ukraińców. "Życzę pomyślnego wykonania zadania i szczęśliwego powrotu do domu i swoich rodzin" - napisał czeczeński przywódca pod nagraniem.

Nagranie nie przedstawia nowej rekrutacji?

Już wtedy nagranie nie zostało odebrane w sposób, jakiego życzyłaby sobie prokremlowska propaganda. Czeczenów wyśmiano, kpiąc, że stanowią "tiktokowe" oddziały, które dla celów propagandowych będą udawały uczestnictwo w walce. Podobne wydarzenia notowano już bowiem we wcześniejszych etapach wojny.

Jak się jednak okazuje, to nie wszystko. Nagranie z 5 maja jest łudząco podobne do tego, które Kadyrow zamieszczał już w kwietniu. NEXTA zestawiła kadry z dwóch nagrań, które są ujęciami tej samej sceny, jednak z innej perspektywy kamery. Na nagraniach z 23 kwietnia i 5 maja widzimy dokładnie to samo miejsce, a także taką samą liczbę ludzi i pojazdów. Ustawienie wszystkich uczestników nagrania także jest identyczne.