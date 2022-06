Kaczyński: Tusk stawia się po złej stronie mocy

W niedzielę portal niezalezna.pl opublikował fragment wywiadu z szefem PiS, w którym zapytano o wypowiedź szefa PO Donalda Tuska dotyczącą transportu ukraińskiego zboża i fakt, że jego wypowiedź cytowały rosyjskie media.

"Zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem" - stwierdził lider PiS.





Kaczyński: Moskwa chce wywołać chaos na naszym kontynencie

Zaznaczył, że ważne jednak jest, by polscy rolnicy wiedzieli, że to zboże nie jest dla nich żadnym zagrożeniem, gdyż "jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie".

"Rosjanie blokują eksport morski, bo wiedzą, iż to wywoła głód i wywinduje ceny żywności, to z kolei zintensyfikuje napływ migrantów na południe Europy. Moskwa chce wywołać chaos na naszym kontynencie i wprowadzić Europę w potężny wielowymiarowy kryzys. W najlepiej pojętym interesie RP jest niedopuszczenie do tego. W tej sprawie nie ma szarości - można być albo po dobrej, albo po złej stronie mocy. Tusk stawia się po tej drugiej" - ocenił Kaczyński.

Całość wywiadu ma się ukazać 15 czerwca w tygodniku "Gazeta Polska".