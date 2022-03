Kaczyński: Przed nami niełatwe lata. To będzie trudna walka

Polska Stowarzyszenie OdNowa z przedstawicielami w pięciu ministerstwach. Marcin Ociepa odkrywa karty

- Spotykamy się w szczególnym czasie - w czasie wojny. W czasie, który określi nową epokę w dziejach naszego kontynentu, a może nawet szerzej - zaczął swoje przemówienie Jarosław Kaczyński. Dodał, że "przed nami długa walka. Obliczona nie na tygodnie, czy miesiące, ale na lata".

- To zapowiedź tego, co już kiedyś było - stwierdził i zaznaczył: "Tamta wieloletnia walka ze związkiem sowieckim zakończyła się zwycięstwem. I ta obecna też musi zakończyć się zwycięstwem. Ale musimy pamiętać, że będzie to walka trudna, wymagająca poświęceń i przebudowy społecznej świadomości".

- Bez tego nie mamy szans na zrealizowanie planów obronnych i żeby odnieść ten ostateczny sukces - oświadczył Kaczyński.

Kaczyński: Sukces nie przyjdzie łatwo

- Ten sukces nie przyjdzie łatwo. Nie chcę tutaj przedstawiać rozmaitych koncepcji, w jaki sposób przebiegnie ta walka. Na pewno ważny jest aspekt ekonomiczny. Ogromnie istotny - i to chciałbym podkreślić - jest także aspekt militarny. Nie tylko ten odnoszący się do państw demokratycznych czy państw Zachodu. Musimy wspierać też Ukrainę. My nie chcemy, by Ukrainy przegrała. Ukraina musi zwyciężyć - powiedział Kaczyński.

Dodał, że nie możemy z góry zgadzać się na to, że Ukraina będzie okupowana. - Dlatego musimy dzisiaj myśleć w kategoriach bezpośredniej pomocy dla Ukrainy - zarówno tej humanitarnej, jak i militarnej - tłumaczył prezes PiS.

Jarosław Kaczyński podziękował także Polakom za pomoc uchodźcom z Ukrainy. - Muszę podziękować Polakom za ich postawę, która jest wartością samą w sobie. Jest wartością, która przypomina fundamenty tego wszystkiego, co składa się na polskość.

- Musimy pamiętać, że mamy przed sobą niełatwe lata. Będzie poważny kryzys, (...) poważne zaburzenia gospodarcze. I na to musimy być gotowi. To jest wyzwanie dla naszej formacji, dla prawicy polskiej - mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o Polskim Ładzie: Początek tego projektu był niezbyt szczęśliwy

Jarosław Kaczyński wspomniał także o Polskim Ładzie. Przyznał, że "początek realizacji tego wielkiego projektu był niezbyt szczęśliwy". Zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to, że jego istota jest zła. - Dziś mamy zaplanowane zmiany, bardzo korzystne dla społeczeństwa. Prawie dla wszystkich grup społecznych. Ogromna większość Polaków na tym skorzysta i będzie miała większe możliwości. I ogromna część Polaków będzie mogła mimo tych trudnych czasów się rozwijać - wymieniał prezes PiS.

- My chcemy, żeby Polska rosła pod każdym względem. I to jest istota naszego programu. Będziemy musieli go też zapewne korygować, ale kierunek został już wyznaczony - podkreślał Kaczyński.

Sasin: Dzisiaj każdy, kto wyśmiewał Lecha Kaczyńskiego powinien zamilknąć

Na I Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa głos zabrał także Jacek Sasin. - Kiedy siedem lat temu powstawała Zjednoczona Prawica, wtedy mówiliśmy, że potrzeba zmiany. Wzmocnienia naszego polskiego domu - zaczął.

- Apelowaliśmy o to w czasach, kiedy mówiło się, że "silne państwo nie jest już nikomu potrzebne", że wystarczy "samoorganizacja społeczeństwa". Dzisiaj widać, jak bardzo te przekonania były błędne. Dzisiaj widać, że nasz projekt polityczny miał rację - podkreślał Sasin.



Dodał, że to jest coś, co daje prawicy szczególną legitymizację do tego, żeby sprawowała władzę w tym trudnym czasie. - Bo właśnie liderzy naszego politycznego środowiska: prezes Jarosław Kaczyński i śp. prezydent Lech Kaczyński takie trafne diagnozy polityczne stawiali od lat. Wtedy, kiedy nie cieszyły się one poklaskiem. Gdy byli wyśmiewani i gdy wszyscy mówili, że to jest jakieś "polityczne oszołomstwo" - mówił.

- Dzisiaj wszyscy, którzy wtedy tak mówili powinni zamilknąć, bo dziś wiemy, kto miał rację. Dziś wiemy, że rację miał prezydent Lech Kaczyński, gdy przestrzegał w 2008 r., że jeśli ta rosyjska agresja nie spotka się z odpowiednią odpowiedzią, to wówczas ten atak się powtórzy. Rację miał także w 2009 r., gdy na Westerplatte apelował do świata, żeby twardo przeciwstawić się neoimperialnym tendencjom. Jasno pokazywał, gdzie te tendencje się odradzają - przywoływał słowa byłego prezydenta Jacek Sasin.

Sasin zaznaczył, że Lech Kaczyński rację miał także wtedy, kiedy mówił, że trzeba budować "naszą i europejską niezależność od Rosji". - Lecz Kaczyński podkreślał, że uzależnienie od rosyjskich surowców jest również politycznym uzależnieniem - przypominał polityk.

I Zjazd krajowego Stowarzyszenia OdNowa

Zjazd stowarzyszenia OdNowa ma charakter wydarzenia programowego skupionego wokół tematu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz polityki zagranicznej wobec zmieniającej się sytuacji w naszym regionie - przekazali organizatorzy.

W listopadzie 2021 r. stowarzyszenie OdNowa oficjalnie zostało koalicjantem PiS.