Kaczyński: Jako obywatel mogę powiedzieć, iż chciałbym, by Polska miała broń atomową

Oprac.: Norbert Amlicki Ukraina - Rosja

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytany, czy Polska powinna rozważać posiadanie broni atomowej, odpowiedział: "Jako obywatel mogę powiedzieć, iż chciałbym, by Polska miała broń atomową. Jako odpowiedzialny polityk muszę ocenić ten pomysł jako nierealny". Kaczyński mówił także o tym, że "Rosjanie, widząc swoją bezradność, idą w stronę eskalacji okrucieństwa, szybkiego końca tego ludobójstwa nie będzie; konieczne jest wzmocnienie sankcji i uderzenie w to, co Moskwę zaboli: ropę i porty" – mówił w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Jacek Dominski/ / Reporter