Joe Biden: Wojna w Ukrainie w punkcie krytycznym

Trwa 317. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wydarzenia relacjonujemy TUTAJ .

- Pomożemy Ukrainie bronić się przed atakami z powietrza - podkreślił Biden. - Baterie Patriot działają dobrze i Rosjanie zaczynają już to rozumieć - dodał amerykański prezydent.

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, zaś Niemcy wozy Marder - ogłosiły oba rządy we wspólnym oświadczeniu po czwartkowej rozmowie prezydenta Joe Bidena i kanclerza Olafa Scholza. Dodatkowo, Berlin dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Na wiosnę spodziewane zaostrzenie walk

Ukraina od dawna zabiegała o przekazanie zarówno Bradleyów, jak i Marderów. Jeszcze w marcu 2022 r. złożyła ofertę kupna od Niemiec starych Marderów, kilkakrotnie ponawiając później swoje propozycje.

Według Reutera, decyzja o zwiększeniu dostaw broni Ukrainie obliczona jest na dostarczenie jak największej ilości sprzętu przed spodziewanym zaostrzeniem walk na wiosnę.

Łączna wartość sprzętu wojskowego, do którego przekazania zobowiązał się Waszyngton od czasu lutowej inwazji Rosji, to jak dotąd ok. 21,2 mld dol. W amerykańskiej pomocy znalazło się m.in. ponad 2 tys. różnego rodzaju pojazdów.