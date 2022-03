Joe Biden w Polsce. "Wizyta w Warszawie może być dla niego trudna"

Ukraina - Rosja

Podczas wizyty w Europie prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę. "Washington Post" napisał we wtorek, że "wizyta Bidena w Polsce pokazuje pozycje tego największego kraju wschodniej flanki NATO oraz jego rolę w przyjmowaniu uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy". "Washington Post" wskazuje też, że dla prezydenta USA może to być trudna wizyta, poniewaz w Polsce oczekuje się od niego realnych kroków mających pomóc milionom ukraińskich uchodźców, którzy przybyli już do Polski i goszczącemu ich państwu.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / PAP/EPA/Michael Reynolds / PAP/EPA