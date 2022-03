Joe Biden w Polsce prawdopodobnie 25 marca

Biały Dom potwierdził, że Joe Biden 24 marca będzie w Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO jak i w szczycie Rady Europejskiej. Tematem rozmów Bidena z europejskimi przywódcami będzie rosyjska agresja w Ukrainie.

W związku z pobytem Bidena w Europie nasilają się niepotwierdzone jeszcze informacje o wizycie prezydenta USA w Polsce.

Nieoficjalnie: Biden przyjął zaproszenie Dudy

- Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że jeśli prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie, to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska - powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Dodał, że wizyta prezydenta Bidena w Polsce "wydaje się bardzo prawdopodobna".

Reklama

Jak podał nieoficjalnie Onet, Joe Biden przyjął już zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy na 25 marca.

Przygotowania trwają

- Z dużym prawdopodobieństwem prezydent USA w piątek 25 marca będzie w Polsce, później być może w Rumunii. Oczywiście to jest dyplomacja w czasie wojny, wszystko w ostatniej chwili może się zmienić - usłyszeliśmy w Pałacu Prezydenckim.

Jak się dowiedzieliśmy, również ambasada USA w Polsce szykuje się do wizyty prezydenta USA w przyszłym tygodniu.

Co dzieje się teraz w Ukrainie? Śledź naszą relację na żywo!