Joe Biden w Kijowie. Media ujawniają szczegóły podróży

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Prezydent USA Joe Biden do Kijowa przyjechał pociągiem z Polski. Istniało kilka wariantów podróży i spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - przekazały w poniedziałek media w USA. "Urzędnik amerykański, który prosił o zachowanie anonimowości potwierdził, że po locie przez Atlantyk do Polski Biden przekroczył granicę pociągiem, podróżując prawie 10 godzin do Kijowa" - podaje amerykański dziennik "New York Times".

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / UKRAINIAN PRESIDENCY / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP / AFP