Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Biden był pytany, czy USA uznają Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Polityk odpowiedział krótko: - Nie.

Słowa Bidena przytoczyły agencja Reutera oraz ukraińskie media.

Zełenski: Zaporoska Elektrownia Atomowa jest znów o krok od katastrofy

Przyjęcia takiego statusu wobec Federacji Rosyjskiej domaga się Ukraina. Władze w Kijowie wskazują, że Kreml prowadzi działania mające terrorystyczny charakter, m.in. ostrzeliwując i okupując Zaporoską Elektrownię Atomową (ZEA).

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przestrzegł w poniedziałkowym przemówieniu, że "już po raz drugi z powodu rosyjskiej prowokacji ZEA jest o krok od katastrofy radiacyjnej". Również wtedy wezwał do ogłoszenia Rosji "państwem terrorystycznym".

Zełenski uściślił, że niebezpieczna sytuacja w elektrowni powstała w rezultacie odłączenia jej od ukraińskiej sieci energetycznej po rosyjskim ostrzale, a także pożarze na terenie ZEA.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) potwierdzili, że zapasowa linia łącząca elektrownię z ukraińską siecią została odłączona, aby ułatwić ugaszenie pożaru. We wtorek mają oni przedstawić raport na temat sytuacji w tej elektrowni.

- Ostrzał terenu elektrowni oznacza, że terrorystycznego państwa nie obchodzi, co MAEA będzie miała do powiedzenia, ani co zdecyduje społeczność międzynarodowa - powiedział ukraiński przywódca.

Dodał, że "Rosja jest zainteresowana jedynie utrzymywaniem najgorszej sytuacji przez możliwie najdłuższy czas". - Można temu zapobiec jedynie poprzez wzmocnienie sankcji i oficjalne uznanie Rosji jako państwa terrorystycznego - stwierdził.

Zwrócił też uwagę że zagrożenie katastrofą radiacyjną w zaporoskiej elektrowni powstało zaraz po tym jak została ona opanowana przez żołnierzy rosyjskich. - Kiedy myśmy ją kontrolowali, nie było takiego zagrożenia - podkreślił Zełenski.

Gdyby rząd w Waszyngtonie przystał na apele płynące z Kijowa, musiałby chociażby ograniczyć eksport do Rosji, a także wprowadzić sankcje na osoby oraz kraje handlujące w określony sposób z krajem atakującym Ukrainę.



Na amerykańskiej liście sponsorów terroryzmu są obecnie Kuba, Korea Północna, Iran oraz Syria. W przeszłości w wykazie nie znalazł się Związek Radziecki, nawet w okresie zimnej wojny.