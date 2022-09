Joe Biden był pytany o kontrofensywę Ukrainy we wtorek w czasie wizyty w Wilmington w stanie Delawere.

Ukraina: Joe Biden o kontrofensywie: Poczyniono znaczne postępy

Dziennikarze spytali prezydenta USA czy Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie z Rosją. - Pytanie jest bez odpowiedzi. Trudno powiedzieć. Jasne jest, że Ukraińcy poczynili znaczne postępy - zaznaczył polityk.

- Ale myślę, że to będzie długa droga - dodal Joe Biden.

Wcześniej we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby podkreślił, że mimo znacznych problemów, Rosja wciąż ma duże zdolności wojskowe do wykorzystania nie tylko na Ukrainie, ale potencjalnie także gdzieś indziej.

Kontrofensywa Ukrainy. Kirby o "nowej dynamice"

- Nie ma dyskusji, że w Ukrainie borykają się z wieloma problemami, które sami sobie stworzyli. Ale to wciąż bardzo duże i potężne wojsko i Putin wciąż ma dużo zdolności wojskowych - podkreślił.

Kirby mówił, odnosząc się do ostatnich sukcesów sił ukraińskich, o "nowej dynamice" w wojnie przeciwko Rosji, ale jak podkreślił, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stwierdzić, czy rzeczywiście jest to punkt zwrotny.

Zapowiedział też, że w ciągu najbliższych dni USA ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.