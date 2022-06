Joe Biden potępia ataki na Kijów. "Barbarzyństwo Rosji"

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Prezydent USA Joe Biden potępił rosyjskie ataki rakietowe na Kijów i inne ukraińskie miasta. - Świadczą one o "barbarzyństwie" Rosji - powiedział w niedzielę bawarskim Elmau podczas szczytu państw G7. Zwrócił się do Olafa Scholza, by "trzymali się razem".

Zdjęcie Olaf Scholz i Joe Biden / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA