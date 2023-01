Czołgi Abrams dla Ukrainy. Media o wcześniejszych wątpliwościach USA

Wcześniej urzędnicy Pentagonu wyrażali wątpliwości co do wysłania takiego sprzętu do Ukrainy, obawiając się, jak Ukraina wykorzysta zaawansowane czołgi, które wymagają intensywnego szkolenia i obsługi.

O zmianie podejścia amerykańskiej administracji do czołgów pisał we wtorek "New York Times", informując, że decyzja może zapaść w środę. Powołując się na pragnących zachować anonimowość urzędników, zaznaczył, że Biały Dom może zapowiedzieć wysłanie ok. 30 czołgów.

"New York Times" pisał, że sekretarz obrony Lloyd J. Austin III przekonał się w końcu, że wysłanie amerykańskich czołgów jest konieczne, aby zachęcić Niemcy do dostarczania swoich czołgów Leopard 2.

Według "NYT" urzędnicy Departamentu Stanu i Białego Domu argumentowali, że zapewnienie Niemcom politycznej osłony, której szukały, aby wysłać własne czołgi, przeważyło nad niechęcią Departamentu Obrony.

W artykule podkreślono, że niemieccy oficjele prywatnie mówili, że wyślą jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie czołgów, tylko wówczas, jeśli USA zgodzą się przekazać swoje M1 Abrams.

W środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował o tym, że jego kraj wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę. W pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard. Potwierdził to w środę w Berlinie rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit. Jak dodał, celem Berlina jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co oznaczałoby prawie 90 maszyn.

- Jestem wdzięczny kanclerzowi Scholzowi za zapewnienie dostawy czołgów Leopard 2. Tym samym europejskie państwa dostarczą dwa bataliony czołgów do Ukrainy. Dziękuję za to nieustające zaangażowanie. Niemcy naprawdę się sprawdziły w tej sytuacji - powiedział Joe Biden.

Media: Przełomowa decyzja i zwycięstwo Polski

"Politico" oceniło, że decyzja kanclerza Niemiec o dostarczeniu Leopardów na Ukrainę to "zwycięstwo Polski". Dodano, że jest to też "przełomowy moment w pomocy udzielanej przez Zachód Ukrainie w jej walce z rosyjską agresją".

"Po tygodniowych głośnych naciskach na dostawy czołgów, Warszawa złożyła we wtorek oficjalny wniosek o zezwolenie na eksport Leopardów, co zmusiło Olafa Scholza do podjęcia ostatecznej decyzji" - czytamy.

Powołując się na wysokich urzędników w Berlinie przekazano, że "pozwolenie Polsce na eksport bez wysłania czołgów samemu nie miałoby politycznego sensu dla Niemiec".