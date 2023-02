Aktywiście zorganizowali konferencję prasową. - Dzisiaj, w XXI wieku, w centrum Europy stoję przed wami, by prosić świat o broń. Dożyliśmy takich czasów, kiedy w XXI wieku, jedyne co może zagwarantować pokój na świecie, to broń - mówiła Natalija Panczenko, po czym zwróciła się bezpośrednio do przywódcy USA.

- Panie prezydencie, my, aktywistki społeczne, obrończynie praw człowieka i pacyfistki, bardzo prosimy o przekazanie samolotów F-16 Ukrainie. Żeby na świecie zapanował pokój, świat musi wygrać z Rosją. Musi pokonać zło, musi pokonać Putina, pokonać Rosję - zaznaczyła.

- Zrobić to może Ukraina, ale tylko wtedy, kiedy dostanie nowoczesną broń - stwierdziła i dodała, że "jedyne, co może zrobić Joe Biden, by na świecie w końcu zapanował pokój, to przekazać Ukrainie F-16".