Joe Biden o "niszczycielskich pakietach" sankcji wobec Rosji

Ukraina - Rosja Olaf Scholz: Nie zaakceptujemy tego pogwałcenia suwerenności Ukrainy

Wspólnie z przywódcami państw G7 uzgodniliśmy w czwartek "niszczycielskie pakiety" sankcji i innych środków wobec Rosji - poinformował prezydent USA Joe Biden na Twitterze.

"Tego poranka spotkałem się z moimi odpowiednikami z G7, by omówić nieusprawiedliwiony atak na Ukrainę i zgodziliśmy się, by ruszyć naprzód z niszczycielskimi pakietami sankcji i innych środków ekonomicznych, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Jesteśmy z dzielnym narodem Ukrainy" - oznajmił amerykański prezydent.

Reklama

Prezydent USA Joe Biden zwołał w czwartek rano Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić sytuację na Ukrainie - przekazali mediom przedstawiciele Białego Domu.

Biały Dom nie podał żadnych szczegółów spotkania, poza faktem, że odbywa się w tzw. situation room, zabezpieczonym pokoju używanym przez prezydenta m.in. do tajnych narad i dowodzenia w czasie kryzysów.

Sytuację na Ukrainie relacjonujemy NA ŻYWO tutaj

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Putin o ataku Rosji na Ukrainę: To środki wymuszone AFP